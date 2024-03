Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Lindwedel: Zeugen nach Raub gesucht

Heidekreis (ots)

21.03.2024 / Zeugen nach Raub gesucht

Lindwedel: Am Mittwochabend wurden um ca. 20:35 Uhr zwei Jugendliche, auf einem Feldweg zwischen Lindwedel und Berkhof (Verlängerung der Sprockhofer Straße), von zwei maskierten Täter mit Waffen bedroht und zur Herausgabe von Wertsachen gezwungen. Die Tat wurde zunächst abgebrochen, da sich Passanten mit einem Hund genähert haben. Etwa 15 Minuten später, gegen 20:50 Uhr, erschienen die Täter erneut am Tatort und vollendeten ihren Raub. Hierbei erbeuteten sie Bargeld. Danach flohen die Unbekannten in Richtung der Straße "Weißer Flath".

Die zwei Täter können wie folgt beschrieben werden:

- beide männlich - beide ca. 1,80m - beide braune Haare - beide sprachen Deutsch mit Akzent - beide waren schwarz gekleidet und maskiert

Zeugen - insbesondere die Passanten mit Hund, die auch von den Opfern angesprochen wurden - werden gebeten, sich beim Zentralen Kriminaldienst unter 05191-93800 zu melden.

