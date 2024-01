POL-NOM: Sachbeschädigung an PKW

Northeim (ots) - 37154 Northeim, BAB7/ Parkplatz Schlochau Ostseite, Freitag, 05.01.2024 , 00.10 Uhr NORTHEIM (mil) Am Freitag gegen 00.10 Uhr kam es auf dem Parkplatz Schlochau/ Ost auf der BAB 7 zu einem Einsatz wegen falscher Polizeibeamter. Drei bisher unbekannte Personen traten an den Pkw eines 32-jährigen Mannes aus Rumänien heran, welcher zu diesem Zeitpunkt in seinem Fahrzeug schlief. Eine der unbekannten Personen sprach den Geschädigten an und suggerierte eine ...

