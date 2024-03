Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Einbruch; Soltau: Pkw entwendet; Schneverdingen: Unfall; Buchholz (Aller)/Walsrode: Transporter angegangen; Bad Fallingbostel/A 7: Unter Drogeneinfluss

Heidekreis (ots)

20.03.2024 / Einbruch in Einfamilienhaus

Munster: Unbekannte drangen zwischen Sonntagmorgen und Mittwochabend über die Kellertür in ein Einfamilienhaus in der Fritz-Reuter-Straße. Im Inneren wurden sämtliche Räume des Hauses durchsucht. Zeugen werden gebeten, sich beim Zentralen Kriminaldienst unter 05191-93800 zu melden.

21.03.2024 / Pkw entwendet

Soltau: In der Zeit von Mittwoch, 20:45 Uhr, bis Donnerstag, 02:45 Uhr, entwendeten Unbekannte einen lilafarbenen Seat Leon, der auf einem Parkstreifen in der Carl-Benz-Straße parkte. Hinweise zur Tat nimmt der Zentralen Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

20.03.2024 / Unachtsamkeit führt zu Unfall

Schneverdingen: Am Mittwochabend kam es an der Ecke Verdener Straße/Rotenburger Straße zu einem Auffahrunfall. Eine 38-jährige Autofahrerin stoppte ihr Fahrzeug bei einem Abbiegevorgang, um einen entgegenkommenden und vorfahrtberechtigten E-Scooter-Fahrer die Vorfahrt zu gewähren. Ein nachfolgender Autofahrer übersah die Situation allerdings und fuhr auf den wartenden Pkw auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 38-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro.

20.03.2024 / Werkzeug aus Transporter gestohlen Buchholz (Aller): Unbekannte schlugen zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen die hintere Seitenscheibe eines Transporters ein, der auf einem Grundstück in der Schwarmstedter Straße stand. Aus dem Fahrzeug wurde anschließend Werkzeug in Wert von etwa 2000 Euro entwendet. Zeugen zur Tat werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 zu melden.

20.03.2024 / Drei Transporter angegangen

Walsrode: Im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmorgen wurden drei Transporter angegangen, die am Fahrbahnrand des Graesbecker Weges parkten. Bei einem Transporter wurden lediglich Beschädigungen an der Heckscheibe festgestellt, sodass es hier bei einer Versuchstat blieb. Bei einem zweiten und dritten Transporter wurde jeweils eine Scheibe eingeschlagen, um schließlich Werkzeug aus den Fahrzeugen zu entwenden. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

20.03.2024 / Unter Drogeneinfluss

Bad Fallingbostel/A 7: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Mittwochmittag einen 21-jährigen Autofahrer auf der Autobahn 7. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von THC stand. Ein entsprechender Urintest reagierte positiv. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

