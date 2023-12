Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mutter der Braut verzweifelt in Wörth

Wörth (ots)

Am 15.12.2023 ereignete gegen 18.55 Uhr auf der B 9 ein Verkehrsunfall mit 2 beteiligten Fahrzeugen. Aufgrund dieses Unfalles musste die B 9 an der Anschlussstelle Jockgrim in Richtung Wörth komplett für eine längere Zeit gesperrt werden. Der Unfall wurde von Einsatzkräften der PI Wörth aufgenommen, die beiden Verletzten wurden durch das DRK versorgt. Im Rückstau steckten aufgrund der Sperrung mehrere Verkehrsteilnehmer fest. Es meldet sich auf der Wache eine Anruferin, die verzweifelt berichtete, dass ihre Tochter um 20 Uhr als Braut an einer candellight Hochzeit in Jockgrim teilnimmt. Sie wolle unbedingt an der Zeremonie ihres Kindes teilnehmen. Da die Sperrung auf nicht absehbare Zeit noch aufrechterhalten werden musste, ist die verzweifelte Anruferin aufgesucht werden. Die Verkehrsteilnehmer wurde vorsichtig per Polizeieskorte aus dem Stau geleitet, sodass die nun überglückliche Mutter noch rechtzeitig an der Trauung ihrer Tochter teilnehmen konnte.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell