Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Kraftstoff

Jünkerath (ots)

In der Nacht von Samstag, den 03.02.2024 auf Sonntag, den 04.02.2024, kam es in der Zeit von etwa 03:00-04:00 Uhr zu einem Diebstahl von Kraftstoff aus einem im Burgbering in Jünkerath geparkten Pick Up. Es ist zu vermuten, dass der Kraftstoff direkt in ein anderes Fahrzeug umgepumpt wurde. Zur möglichen Tatzeit konnte in der Nähe zum geparkten PKW ein anderes Fahrzeug mit einem ausländischen Kennzeichen festgestellt werden.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Prüm (Tel.: 06551-9420 oder E-Mail.: pipruem@polizei.rlp.de) zu melden.

