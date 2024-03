Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Radlader entwendet; Bispingen: 1,3 Promille; Heidekreis/A 7: Gefährliche Fahrmanöver

Heidekreis

25.03.2024 / Radlader entwendet

Schwarmstedt: In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen verschafften sich Unbekannte Zugang zur örtlichen Friedhofsanlage in der Kirchstraße und öffneten dort eine verschlossene Garage, aus der schließlich ein roter Radlader in Wert von 29.000 Euro entwendet wurde. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Radladers nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

25.03.2024 / 1,3 Promille

Bispingen: Am Montagabend kam eine 38-jährige Autofahrerin alleinbeteiligt von der Landesstraße 211, zwischen der Anschlussstelle und der Ortschaft Bispingen, ab. Die verständigten Einsatzkräfte stellten schließlich fest, dass die unverletzte Frau unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

23.03.2024 / Gefährliche Fahrmanöver

Heidekreis/A 7: Am Freitagabend fiel Einsatzkräften der Polizeiinspektion Heidekreis ein Autofahrer auf, der zwischen den Anschlussstellen Schwarmstedt und Evendorf - trotz starker Regenfälle - diverse gefährliche Fahrmanöver absolvierte. Der 35-jährige Mann war nicht nur dauerhaft mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, sondern überholte Verkehrsteilnehmer auch über die rechte Fahrspur, unterschritt mehrfach deutlich den Sicherheitsabstand und betätigte bei seinen Manövern sämtliche Beleuchtungseinrichtungen. Die Polizeibeamten konnten dem Raser mit ihrem zivilen Streifenwagen kaum folgen, ihn dann aber schlussendlich doch in Evendorf aus dem Verkehr ziehen. Zunächst reagierte der Mann nämlich auch nicht auf die Anhaltesignale. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten dann fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Kokain stand. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem war der zivile Streifenwagen mit einem sogenannten Police-Pilot-System ausgestattet, sodass die genannten Fahrmanöver und Geschwindigkeiten gerichtsverwertbar gefilmt wurden. Dem Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren. Damit war der Polizeieinsatz aber noch nicht ganz beendet. Als der 35-jährige im Anschluss von zwei Bekannten abgeholt wurde, stellte sich heraus, dass einer von ihnen ebenfalls unter dem Einfluss von Kokain stand. Auch hier leiteten die Polizeibeamten ein entsprechendes Strafverfahren ein.

