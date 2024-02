Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Einbrüche am Wochenende in Siegen und Kreuztal-#polsiwi

Kreis Siegen-Wittgenstein (ots)

Am vergangenen Wochenende haben mehrere Einbrüche die Polizei beschäftigt.

Zwischen Freitag und Sonntagnachmittag schlugen Unbekannte gleich zweimal in der Lessingstraße in Siegen zu. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Kindertagesstätte. Die Einbrecher entwendeten eine Geldkassette. Der Beuteschaden wird auf einen unteren dreistelligen Betrag beziffert.

Unbekannte Diebe hatten es dann noch auf ein benachbartes Pfarrhaus abgesehen. Auch hier drangen die Einbrecher gewaltsam über eine Terassentür in das Gebäude ein. In diesem Fall wurde nichts entwendet. Der Gesamtsachschaden liegt im oberen dreistelligen Bereich.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Hagener Straße in Kreuztal. Unbekannte drangen gleich zweimal in einen Fahrradladen ein.

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen verschafften sich die Einbrecher Zutritt zu dem Geschäft, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Die Täter entwendeten ein E-Bike der Marke Rymon Husqvarna, ein Mountainbike und einen kleineren Bargeldbetrag. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag schlugen Unbekannte dann erneut zu. Diesmal wurden zwei Citybikes in silber, ein Mountainbike in blau und diverse Fahrradreifen entwendet. Der Gesamtbeuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

In Kreuztal wurden Polizisten zu einem weiteren Einbruch gerufen. Am frühen Sonntagmorgen drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Elektrofachgeschäft in der Marburger Straße ein. Nachdem die Einbrecher eine Schaufensterscheibe eingeschlagen haben, entwendeten sie diverse elektronische Geräte. Der Beuteschaden sowie der Sachschaden werden jeweils auf einen mittleren, vierstelligen Betrag beziffert.

Die Kriminalkommissariate in Siegen (KK 5) und Kreuztal haben die Ermittlungen aufgenommen. Sie bitten Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 für Siegen und unter 02732 / 909-0 für Kreuztal zu melden.

