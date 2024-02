Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: VW landet nach Verkehrsunfall im Garten - #polsiwi

Wilnsdorf-Niederdielfen (ots)

Am heutigen Morgen (26. Februar) ist es in Niederdielfen zu einem aufsehenerregenden Verkehrsunfall gekommen. Am Ende stand ein VW in einem Garten. Gegen 08:55 Uhr wollte eine 39-jährige BMW-Fahrerin von der Straße Am Steinblick über die Weißtalstraße in die Zufahrt zu einem Einkaufsgeschäft (Straße Lindenplatz) fahren. Beim Queren der Weißtalstraße übersah sie einen von rechts kommenden Pkw. Die 82-jährige Fahrerin, die mit ihrem VW Vorfahrt hatte, konnte eine Kollision nicht verhindern. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge verlor die Seniorin die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Sie durchbrach mit dem VW einen Gartenzaun, bevor der Wagen dann im Garten zum Stehen kam. Glücklicherweise blieb es bei Blechschaden. Die auslaufenden Betriebsstoffe riefen die Feuerwehr auf den Plan. Der VW musste letztlich abgeschleppt werden. Die Polizei schätzte den Gesamtschaden auf ca. 7.500 Euro. Zum Teil musste während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Die 39-Jährige erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

