Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Dieb verletzte bei Kontrolle Polizeibeamtin - #polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

Am Donnerstagmittag (22. Februar) ist es in einem Bekleidungsgeschäft im Weidenauer Einkaufszentrum zu einem Ladendiebstahl gekommen.

Der 24-jährige Täter wurde von einem Ladendetektiv bei dem Diebstahl einer Jacke beobachtet. In der Folge rannte der Dieb mit seiner Beute aus dem Laden und versuchte zu Fuß zu flüchten. Der Detektiv nahm die Verfolgung auf. Die alarmierte Polizeistreife erblickte bereits auf der Anfahrt zum EKZ den verfolgenden Ladendetektiv. Dieser wies in Richtung eines Hinterhofes, in dem sich der flüchtige 24-Jährige verschanzt haben sollte. Kurz zuvor hatte es bereits einen kurzen Kontakt zwischen dem 43-jährigen Detektiv und dem Täter gegeben. Dabei soll der 24-Jährige seinen Verfolger verbal bedroht haben.

Als die Polizeieinsatzkräfte den widerspenstigen Dieb Handschellen für die weiteren polizeilichen Maßnahmen anlegen wollten, trat der 24-Jährige nach den Beamten und versuchte sie mehrfach durch Kopfstöße zu treffen. Hierbei verletzte er eine 31-jährige Polizeibeamtin leicht. Diese konnte trotz der Verletzung den Dienst weiter fortsetzen.

Der Mann beleidigte zudem die Beamten mit "Arschlöcher" und "Hurensöhne". Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Polizeibeamten den Mann in Gewahrsam. Da half es ihm auch nicht, dass er sich beim Transport zum Streifenwagen wiederholt lautstark mit den Worten beschwerte: "Ich wollte doch nur etwas klauen."

Den 24-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls, Bedrohung, Beleidigung sowie tätlichen Angriffs.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell