Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Körperlicher Übergriff - Zeugen gesucht!

Heidekreis (ots)

30.03.2024 / Körperlicher Übergriff - Zeugen gesucht!

Walsrode: Am Freitagabend (29.03.2024) wurde ein 44-jähriger Mann Opfer eines körperlichen Übergriffs und dabei schwer verletzt. Die Tat hat sich in der Nähe des Walsroder Bahnhofs, zwischen 19:00 Uhr und 19:35 Uhr, ereignet. Die Polizei sucht nun Zeugen zu diesem Vorfall. Personen, die im oben genannten Zeitraum in Bahnhofsnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Walsrode unter 05161-48640 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell