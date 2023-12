Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Sommerreifen bei Blitzeis - 49-Jähriger wird bei Unfall auf der A1 schwer verletzt ++ Unfallursache Sekundenschlaf ++ Auto auf Parkplatz aufgebrochen ++

Sommerreifen bei Blitzeis - 49-Jähriger wird bei Unfall auf der A1 schwer verletzt

Kalbe/A1. Unangepasste Geschwindigkeit bei Blitzeis in Verbindung mit der Nutzung von Sommerreifen hat in der Nacht zum Freitag auf der Hansalinie A1 zu einem schweren Verkehrsunfall geführt. Ein 49-jähriger Autofahrer war gegen 0.45 Uhr mit seinem Mercedes SUV kurz hinter der Anschlussstelle Sittensen in Richtung Hamburg unterwegs, als die Fahrbahn plötzlich glatt wurde. Der Wagen rutschte in den rechten Seitenraum, schleuderte über einen Grünstreifen und durch Buschwerk und durchbrach einen Wildschutzzaun. Am Ende blieb der Mercedes auf dem Dach in einem Graben liegen. Der Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund sechzigtausend Euro.

Unfallursache Sekundenschlaf

Elsdorf/A1. Plötzlicher Sekundenschlaf dürfte am Donnerstagabend die Ursache für einen Verkehrsunfall auf der Hansalinie A1 zwischen den Anschlussstellen Sittensen und Elsdorf gewesen sein. Eine 58-jährige Autofahrerin war gegen 21 Uhr mit ihrem Toyota in Richtung Bremen unterwegs, als das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Außenschutzplanke kollidierte. Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa siebentausend Euro.

Auto auf Parkplatz aufgebrochen

Lauenbrück. Am Donnerstagnachmittag haben unbekannte Täter auf dem Parkplatz des Seniorenheims Wümmetal an der Bundestraße 75 ein Auto aufgebrochen. Gegen 16.45 Uhr schlugen sie die Beifahrerscheibe eines VW up! ein und nahmen einen Korb mit einer Geldbörse heraus. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf rund eintausend Euro.

