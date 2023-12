POL-ROW: ++ Opel kollidiert mit Stein - 51-jährige Frau verletzt ++ Polizei schnappt Fahrraddiebe ++ Buntes Kinderrad wartet bei der Polizei auf kleinen Besitzer ++ Werkzeug aus Transporter gestohlen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Opel kollidiert mit Stein - 51-jährige Frau verletzt ++ Polizei schnappt Fahrraddiebe ++ Buntes Kinderrad wartet bei der Polizei auf kleinen Besitzer ++ Werkzeug aus Transporter gestohlen ++

Rotenburg

Opel kollidiert mit Stein - 51-jährige Frau verletzt

Jeddingen. Leichte Verletzungen hat eine 51 Jahre alte Frau am Montagabend bei einem Verkehrsunfall in der Bremer Straße davongetragen. Sie saß als Beifahrerin in einem Opel. Dessen ebenfalls 51-jähriger Fahrer war gegen 21 Uhr auf der L 171 (Bremer Straße) in Richtung Kirchlinteln unterwegs, als der Wagen in Höhe der Einmündung zum Ulmenweg nach links von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte das Fahrzeug mit einem Stein. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund dreitausend Euro.

Polizei schnappt Fahrraddiebe

Rotenburg. Nach einem Fahrraddiebstahl am Rotenburger Bahnhof haben Beamte der Rotenburger Polizei in der Nacht zum Dienstag zwei Täter geschnappt. Die beiden 41 und 45 Jahre alten Männer hatten zuvor das Schloss des schwarzen Hollandrades geknackt und waren damit geflüchtet. Die Polizei konnte sie in unmittelbarer Nähe aufspüren. Nachdem die Identitäten der Männer zweifelsfrei geklärt waren, konnte sie wieder gehen. Die Polizei leitete gegen beide ein Strafverfahren ein.

Buntes Kinderrad wartet bei der Polizei auf kleinen Besitzer

Rotenburg. Am vergangenen Freitag haben Anwohner der Angerburger Straße ein kleines Kinderfahrrad gefunden und bei der Polizei abgegeben. Es ist gelb, orange und rot und hat am Lenker einen rosafarbenen Korb. Das Fahrrad kann in der Königsberger Straße gegen einen Eigentumsnachweis abgeholt werden.

Werkzeug aus Transporter gestohlen

Heeslingen. Werkzeug im Wert von etwa zweitausend Euro haben unbekannte Täter im Verlauf des vergangenen Wochenendes in der Straße Heidjers Ruh aus einem Transporter gestohlen. Das weiße Fahrzeug stand von Freitag bis Montag an der Lagerhalle eines Küchengeschäfts. Den Unbekannte gelang es, die Ladetür zu öffnen und Sägen und Bohrmaschinen zu stehlen. Hinweise bitte an die Zevener Polizei unter Telefon 04281/9306-0.

Teure Hydraulikgeräte von Baustelle gestohlen

Elsdorf. In der Nacht zum vergangenen Samstag haben unbekannte Täter auf der Baustelle des "Login-Park Elsdorf" an der Lange Straße zwei hydraulische Absenkeinheiten gestohlen. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren tausend Euro aus und bittet unter Telefon 04281/9306-0 um Hinweise.

Einbruch bei der Lebenshilfe

Selsingen. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes sind unbekannte Täter in der Straße Am Brink in ein Gebäude der Lebenshilfe Bremervörde/Zeven eingebrochen. Dazu hebelten sie die Eingangstür des Büros auf und machten sich dann auf die Suche nach Beute. In zwei aufgebrochenen Aktenschränken fanden die Täter eine graue Metallkassette mit Bargeld und nahmen sie mit.

Transporter aufgebrochen

Zeven. Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in der Straße Hoftohorn zwei Transporter aufgebrochen. Bei einem weißen Fiat Ducato schlugen sie eine Dreiecksscheibe ein und holten eine Stange Zigaretten der Marke L&M aus dem Innenraum. Dann schlugen sie ein Loch in die Heckscheibe eines blauen Ford Ducato, vermutlich um einen Blick auf die Ladefläche werfen zu können. Aus diesem Fahrzeug wurde nichts gestohlen.

