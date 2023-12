POL-ROW: +Rotenburger Vereinsheim in Vollbrand -hoher Sachschaden+ ##Foto in der digitalen Pressemappe##

Rotenburg (ots) - Aufmerksame Passanten vereiteln Fahrraddiebstahl am helllichten Tag Zeven. Aufmerksame Zeugen befanden sich am Donnerstagnachmittag gerade in der Nähe eines Supermarktes in der Straße "Auf der Worth", als sie beobachteten, wie ein 42 Jahre alter Täter ein am Fahrradstand abgestelltes Pedelec ...

mehr