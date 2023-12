POL-ROW: ##Fahrzeugschlüssel sichergestellt##

Rotenburg (ots) - Kinderwagen als Transportmittel für Diebesgut Visselhövede. Am Dienstagnachmittag gegen 15:15 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Goethestraße in Visselhövede zu einem Ladendiebstahl. Ein bislang unbekanntes Paar betrat mit einem Kinderwagen den Markt. In den Gängen des Marktes verstauten ...

mehr