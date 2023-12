POL-ROW: ++ Senioren im Fokus von Betrügern ++ Autofahrer rutscht vom Pedal - VW landet am Straßenbaum ++ Polizei fragt: Wem gehört die Arbeitsmaschine, die vom Anhänger fiel? ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Senioren im Fokus von Betrügern ++ Autofahrer rutscht vom Pedal - VW landet am Straßenbaum ++ Polizei fragt: Wem gehört die Arbeitsmaschine, die vom Anhänger fiel? ++

Senioren im Fokus von Betrügern

Zeven/Rotenburg/Gnarrenburg. Mit einer neuen und einer älteren Betrugsmasche sind unbekannte Täter in dieser und in der vergangenen Woche im gesamten Landkreis aufgefallen.

Am Mittwochmittag klingelte ein unbekannter Mann in der Zevener Straße "Mühlenpark" an der Tür einer 84-Jahre alten Frau. Er sei gepflegt und selbstbewusst aufgetreten und habe sich mit einer Legende den Zutritt in die Wohnung der Seniorin verschafft. Aufgrund einer Bankenzusammenlegung seien die Kundendaten geändert worden. Ihr Sohn habe ihn beauftragt, die EC-Karte abzuholen. Während die Frau versuchte, ihren Sohn zu erreichen, gelang es dem Unbekannten die auf dem Küchentisch abgelegte Bankkarte mit PIN an sich zu nehmen. Damit verließ er schnell die Wohnung. Über die Bank konnte sofort eine Sperrung veranlasst werden und die Seniorin blieb ohne Schaden.

Nicht so smart, aber genauso entschlossen trat ein unbekannter Mann zur gleichen Zeit in der Ruetestraße in Rotenburg auf. Er klingelte bei einem älteren Ehepaar. Der Unbekannte teilte dem 92 Jahre alten Mann und seiner 83-jährigen Frau mit, dass es Probleme wegen eines Bankkontos geben würde. Deshalb müsse er dringend die EC-Karte und auch die dazugehörige PIN einsehen. Nachdem die Eheleute dem Mann beides ausgehändigt hatten, ließ er beide völlig erstaunt zurück. Die Geschädigten veranlassten selbst die Sperrung der Karte und erstatteten dann eine Strafanzeige.

Bereits in der vergangenen Woche ist eine 83-jährige Frau im Nordkreis von falschen Polizeibeamten hereingelegt worden. Ein angeblicher Polizeioberkommissar Kunze habe die Seniorin am Donnerstagnachmittag angerufen. Geschickt entlockte er der Frau Informationen über ihre Vermögensverhältnisse. Dann bat der Betrüger die Frau die Rolle eines Lockvogels zur Ergreifung eines langgesuchten Diebes zu spielen. Sie möge bitte Schmuck und Bargeld in einer Tasche in der Auffahrt ihres Wohnhauses deponieren. Die Polizei würde den Ort mit einer Drohne überwachen und den Täter bei der Tat festnehmen. Dann erhalte sie ihren Besitz zurück. Die Seniorin willigte ein und legte Schmuck und Bargeld im Wert von über zwanzigtausend Euro in einem grauen Sportbeutel ab. Die falschen Polizisten schnappten sich die bereitgelegte Beute und verschwanden.

Autofahrer rutscht vom Pedal - VW landet am Straßenbaum

Zeven. Am Mittwochabend gegen 18 Uhr ist eine 72-jährige Frau als Beifahrerin bei einem Verkehrsunfall im Holunderweg verletzt worden. Während der 74-jährige Fahrer dort mit seinem VW T-Roc auf eine Kurve zufuhr, rutschte er mit seinem Schuh von den nassen Pedalen des Fahrzeugs. Wegen des Schrecks konnte er nicht mehr richtig lenken und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum kollidierte der VW mit einem Baum. Die 72-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa zehntausend Euro.

Transporter aufgebrochen

Zeven. In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Täter in der Alten Poststraße einen Mercedes Sprinter aufgebrochen. Sie schlugen die Seitenscheibe ein und holten diverse Werkzeuge von der Ladefläche des Fahrzeugs. Die Polizei geht von einem Schaden von über eintausend Euro aus.

Polizei fragt: Wem gehört die Arbeitsmaschine, die vom Anhänger fiel?

Bremervörde. Am Dienstagnachmittag ist eine Arbeitsmaschine neben dem Straßenrand der Neuen Straße gefunden wurden. Das blaue Gerät, möglicherweise ein Lüfter mit Motor vom Hersteller ABB Motors, soll gegen 14 Uhr von einem Anhänger, der von einem Transporter mit Cuxhavener Kennzeichen gezogen wurde, heruntergefallen sein. Die Polizei brachte die Fundsache zum Bauhof der Stadt.

Einbruch in Supermarkt - Tabakwaren gestohlen

Bremervörde. Bei einem Einbruch in einen Einkaufsmarkt an der Industriestraße haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag Tabakwaren im Wert von über eintausend Euro erbeutet. Um 1 Uhr schlugen die Einbrecher zunächst die Scheibe der Nebeneingangstür des Backshops ein. Dadurch gelangten sie in die Verkaufsräume des Supermarktes. Mit der Beute aus dem Tabakwarenshop verschwanden sie unerkannt.

Taschendiebstahl im Discounter

Bremervörde. Am Mittwochmittag ist eine 64-jährige Frau beim Einkaufen in einem Discounter an der Alten Straße von Taschendieben bestohlen worden. Sie trug ihre schwarze Geldbörse mit dunkelrotem Bügel und Druckknopf in ihrer Handtasche bei sich. Unbemerkt gelang es den Tätern, das Portemonnaie an sich zu bringen. Darin befanden sich neben einigem Bargeld auch die üblichen Ausweise und Bankkarten.

Beim Einkaufen im Discounter - Portemonnaie geklaut und geplündert

Scheeßel. Eine 59-jährige Scheeßelerin ist am Mittwochmittag in einem Discounter am Vahlder Weg Opfer von Taschendieben geworden. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter der Frau die Geldbörse im Bereich der Einkaufswagen unbemerkt aus der rechten Manteltasche genommen haben. Sie holten dreihundert Euro heraus und warfen das Portemonnaie weg. Es wurde später von einer Kundin gefunden und an die Besitzerin zurückgegeben.

