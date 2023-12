POL-EL: Freren - Fahrer eines Sattelzuges beschädigt Hecke - Zeugen gesucht

Thuine (ots) - Gestern zwischen 13.15 Uhr und 15.15 Uhr kam es in der Straße Südring zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den in Fahrtrichtung am linksseitigen Grünstreifen geparkten grauen Opel Crossland X und beschädigte diesen an der rechten Frontschürze. Dabei fuhr der unbekannte Fahrzeugführer vermutlich aus Richtung Klosterstraße kommend in Richtung Hauptstraße. ...

