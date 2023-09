Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Motorradfahrer verletzt

Bruchhausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 54-jähriger Motorradfahrer die L 252 aus Richtung Unkel kommend in Fahrtrichtung Kretzhaus. Der Fahrer setzte zum Überholen von vorausfahrenden Fahrzeugen an und kollidierte mit einem abbiegenden Pkw, der links in die Orsberger Straße fahren wollte. Der Kradfahrer stürzte und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

