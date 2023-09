Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Vollsperrung aufgrund Pannen-LKW

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 07.09.2023 wurde gegen 13:45 Uhr ein Pannen-LKW auf der Engerser Landstraße gemeldet. Zur Bergung desselben musste diese auf Höhe Elisabethstraße bis Seminarstraße kurzzeitig voll gesperrt werden. Einige Verkehrsteilnehmer konnten oder wollten diese Situation nicht verstehen und fuhren an der deutliche Sperrung in Form eines Funkstreifenwagens und 4 Nissenleuchten an der Sperrung vorbei. Auf deutliche Ansprache der Polizeibeamte mit Hinweis auf den querstehenden LKW gab es dennoch Diskussionsbedarf. In zwei Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen erfasst.

