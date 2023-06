POL-DA: Bensheim: Berauscht und ohne Versicherung unterwegs - Polizei stoppt 44-Jährige

Bensheim (ots) - In der Nacht (30-31.5) haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Sportsbar in der Schwanheimer Straße verschafft und Bargeld entwendet. Der verursachte Gesamtschaden wird aktuell auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 41 in Bensheim unter der Rufnummer ...

