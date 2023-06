Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Nach Zigarette gefragt und mit Messer verletzt

Zeugen gesucht

Griesheim (ots)

Ein noch Unbekannter hat am frühen Mittwochmorgen (31.5.) sein Unwesen in der Wilhelm-Leuschner-Straße getrieben. Nach ersten Erkenntnissen sprach der Mann dort einen 49-Jährigen an und fragte nach einer Zigarette. Als der Griesheimer seine Tasche öffnete, versuchte der Täter das Portemonnaie zu entwenden und zu flüchten. Bei dem Versuch, den Kriminellen festzuhalten, soll dieser unvermittelt ein Messer gezückt und den 49-Jährigen leicht an der Hand verletzt haben. Die Polizei in Griesheim hat ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und sucht Zeugen mit Hinweisen. Der Flüchtende wurde als etwa 20 bis 25 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß beschrieben. Seine Hautfarbe war dunkel. Zudem hatte er dunkel Haare, trug einen dunklen Bart und war mit einem weißen T-Shirt bekleidet. Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06155/83850 entgegen.

