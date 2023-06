Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Seniorin verhindert Trickdiebstahl

Bischofsheim (ots)

Eine Seniorin verhinderte am Mittwochmittag (31.05.) einen Trickdiebstahl und schlug einen bislang noch unbekannten Täter in die Flucht. Gegen 12 Uhr hatte es bei der Bischofsheimerin geklingelt und ein Unbekannter stand vor ihrer Wohnungstür. Dieser verschaffte sich unter einem Vorwand Zutritt zu den Räumlichkeiten. Da es der Rentnerin komisch vorkam, forderte sie den Kriminellen auf, die Wohnung zu verlassen. Stattdessen verweilte der Mann in der Wohnung und nahm eine Schmuckschatulle samt Inhalt. Die aufmerksame Dame griff jedoch nach ihrem Eigentum, woraufhin der Tatverdächtige ohne Beute die Flucht ergriff. Die Frau alarmierte die Polizei. Der Flüchtende ist Ende 20, circa 1,70 Meter groß, kräftig gebaut und sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent. Er hatte dunkelblonde Haare, keinen Bart und war mit einer langen Hose und einer olivgrünen Weste bekleidet. Zeugen, denen der Beschriebene vor der Tat oder bei seiner Flucht im Bereich der Berliner Straße aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 bei der Rüsselsheimer Kripo zu melden.

