Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg

Saalfeld (ots)

Hinweis auf mögliche Betrugsmasche mit überteuertem Bücherverkauf

Vor knapp einer Woche wurde eine ältere Dame in Saalfeld vor einer möglichen Betrugsmasche bewahrt. Wie sich herausstellte, befanden sich nach verschiedenen Vorgesprächen mehrere Personen an ihrer Wohnanschrift in Saalfeld und wollten offensichtlich Bücher an die Seniorin verkaufen, deren Wert in keinem angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis stand (überteuerte, hochpreisige Ware). Eingesetzte Beamte der Saalfelder Polizei konnten die besagten Personen kurz daraufhin antreffen und kontrollieren, die Ermittlungen dazu wurden in der KPI Saalfeld geführt. Zum damaligen Zeitpunkt kam es nicht zur Vollendung des möglicherweise geplanten Kaufes. Somit ergeht dennoch polizeilicherseits der Hinweis auf derartige Betrugsmaschen im Zusammenhang mit überteuertem Bücherverkauf. Lassen Sie keinesfalls Unbekannte in Ihre Wohnung/ Ihr Haus, machen Sie gegenüber Unbekannten keinerlei Angaben zu persönlichen Umständen oder Geldbeständen, Schmuck etc. - weder persönlich noch am Telefon. Bei Ungereimtheiten oder Unsicherheiten wenden Sie sich unbedingt an die örtlich zuständige Polizei oder bitten Familie/ Bekannte um Rat.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell