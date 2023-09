Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Unkel (ots)

Am Donnerstagmittag befuhr ein 18-jähriger Pkw Fahrer aus Bad Honnef die L 252 aus Richtung Bruchhausen kommend in Fahrtrichtung Unkel. In einer unübersichtlichen Stelle wurde der Pkw von einem Krad überholt, worüber der Fahrer derart erschrak, dass der seinen Pkw verriss und von der Fahrbahn abkam. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug und der Fahrbahnbegrenzung. Der Kradfahrer verließ die Unfallstelle. Zum Motorrad konnte der Geschädigte angeben, dass es sich um ein relativ großes weißes Motorrad handeln soll. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Linz unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de entgegen.

