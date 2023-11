POL-EL: Sögel - Transporter kam von Straße ab

Nordhorn (ots) - Am Mittwoch gegen 20.30 Uhr verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter über ein Kellerfenster Zugang zu einem Wohnhaus an der Straße Am Sloot in Nordhorn. Dort wurden sie von einer Bewohnerin überrascht und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

