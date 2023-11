POL-EL: Bad Bentheim - Fenster beschädigt

Samern (ots) - Zwischen Sonntag und Mittwoch haben bislang unbekannte Täter die Reifen von einem Skoda gestohlen. Der Pkw war zur Tatzeit auf einem Parkplatz an der Salzbergener Straße in Samern abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/776600 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna ...

