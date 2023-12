Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Thuine - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Thuine (ots)

Gestern zwischen 13.15 Uhr und 15.15 Uhr kam es in der Straße Südring zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den in Fahrtrichtung am linksseitigen Grünstreifen geparkten grauen Opel Crossland X und beschädigte diesen an der rechten Frontschürze. Dabei fuhr der unbekannte Fahrzeugführer vermutlich aus Richtung Klosterstraße kommend in Richtung Hauptstraße. Nach dem Unfall setzte er seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden, welcher auf 5000 Euro geschätzt wird, zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977/204360 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell