Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: PKW-Brand in Lagerhalle

Werdohl (ots)

Unbekannte setzten am Sonntagabend einen PKW in Brand. Das Fahrzeug stand in einer zum Teil leerstehenden Lagerhalle in der Schlacht. Die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Brandstiftung auf und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. (dill)

