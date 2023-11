POL-MK: Seniorenkino mit Tipps zum Fahren bei Eis und Schnee

Neuenrade (ots) - Über ein Fenster verschaffte sich ein unbekannter Täter am Donnerstag, zwischen 00:45 und 06:45 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Straße Mühlendorf. Dort entwendete er anschließend eine Geldbörse samt Inhalt. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02392/9399-0 mit der Polizeiwache in Werdohl in Verbindung zu setzen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle ...

