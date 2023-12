Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Mann randaliert in der Obdachlosenunterkunft ++ Polizei schnappt flüchtigen Ladendieb ++ Wohnungseinbruch im Weidenweg ++ Junger Autofahrer unter Drogenverdacht ++

Rotenburg (ots)

Mann randaliert in der Obdachlosenunterkunft

Visselhövede. Mit einem amtsbekannten Mann mussten sich am Dienstagnachmittag die Beamten der Polizeistation Visselhövede beschäftigen. Der 49-Jährige zerschlug im Erd- und Obergeschoss der Obdachlosenunterkunft am Alten Postweg sämtliche Fensterscheiben, Armaturen und auch Inventar. In dieser psychischen Ausnahmesituation bedrohte der Randalierer sogar die eingesetzten Beamten. Er wurde im Anschluss an den Polizeieinsatz in die Psychiatrie des Rotenburger Diakonieklinikums gebracht.

Polizei schnappt flüchtigen Ladendieb

Rotenburg. Ein der Polizei bekannter Ladendieb ist am Dienstagnachmittag in einem Einkaufsmarkt an der Harburger Straße erneut beim Diebstahl von Tabakwaren erwischt worden. Ein Mitarbeiter beobachtete der 49-Jährigen, als er mit der Ware im Wert von über einhundert Euro zügig das Geschäft verließ. Bezahlt hatte der Mann dafür nicht. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei konnte den Täter stellen und ein Strafverfahren gegen ihn einleiten. Das bereits bestehende Hausverbot wurde erneut ausgesprochen.

Wohnungseinbruch im Weidenweg

Zeven. In der Nacht zum Dienstag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Weidenweg eingebrochen. Auf der Rückseite hebelten die Unbekannten eine Terrassentür auf und durchstöberten alle Räume. Ob sie etwas gefunden haben, ist noch unklar.

Junger Autofahrer unter Drogenverdacht

Rotenburg. Vermutlich unter dem Einfluss von Cannabis ist ein 23-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Mittwoch in der Brauerstraße in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Die Beamten waren kurz vor Mitternacht auf seinen Fiat Ducato aufmerksam geworden und hatten ihn gestoppt. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten bei dem jungen Mann Anzeichen für den Konsum von Rauschgift. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Der 23-Jährige gab an, in den Tagen zuvor Marihuana geraucht zu haben. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Betrunkener Rollerfahrer hatte keinen Lappen

Gnarrenburg. In der Nacht zum Dienstag haben Beamte der Bremervörder Polizei einen 28-jährigen Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war gegen 3 Uhr früh mit seinem motorisierten Zweirad in Klenkendorf unterwegs. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten, dass er deutlich alkoholisiert war: knapp zwei Promille. Wie sich später herausstellte, war der Rollerfahrer auch nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Junger Biker flüchtet vor der Polizei

Lauenbrück/Fintel. Ein 18-jähriger Biker hat am Dienstagabend versucht, vor einer Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei zu fliehen. Die Beamten waren kurz nach 21 Uhr auf den jungen Mann aufmerksam geworden, als er mit seiner 125er-Maschine durch die Bahnhofstraße in Lauenbrück fuhr. Er beachtete die Anhaltesignale der Polizei nicht und brauste davon. Als der 18-Jährige später zu seiner Wohnanschrift in Fintel zurückkehrte, wartete die Polizei bereits auf ihn. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell