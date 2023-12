Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Mehrere Kanaldeckel herausgehoben

Groß-Gerau (ots)

Am Samstag, den 25.11. kam es in den Abendstunden im Stadtgebiet Groß-Gerau zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Dabei hoben Unbekannte mehrere Kanaldeckel heraus und platzierten diese auf der Straße, direkt neben den Schächten. Gegen 19:45 Uhr alarmierte ein Verkehrsteilnehmer die Polizei, weil er mit seinem Pkw in der Mittelstraße, im Einmündungsbereich zur Darmstädter Straße, gegen einen auf der Straße platzierten Kanaldeckel gefahren war. Dadurch entstand ein geschätzter Sachschaden von 3.000EUR an dessen Pkw. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurden im umliegenden Bereich weitere, herausgehobene Kanaldeckel festgestellt. Die Kanaldeckel konnten durch die Beamten wieder in die Schächte gehoben werden, sodass keine Gefahr mehr für den öffentlichen Straßenverkehr ausging.

Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter der 06152/175-0 bei der Polizeistation in Groß-Gerau zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell