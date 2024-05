POL-PDNR: Verkehrsunfall - Motorradfahrer und Soziusfahrerin schwerverletzt

Altenkirchen (ots) - Am Samstag, 04.05.2024, kam es zwischen 18.15 Uhr und 19.00 Uhr in Altenkirchen, Kölner Straße, zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen zerkratzten bislang unbekannte Täter einen, auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellten, Pkw Audi Q 4. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681 946-0 ...

