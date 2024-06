Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 2406011.4 Heide: Einbruch in Praxis - Zeugen gesucht

Heide (ots)

Zwischen dem 06.06.2024, 13:00 Uhr und dem 10.06.2024, 08:00 Uhr ereignete sich ein Einbruch in eine Praxis, die sich in einem Gebäudekomplex in der Hamburger Straße befindet. Unbekannte haben sich durch Manipulieren an der Zugangstür zur Praxis Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft. Hier entnahmen sie eine nicht näher genannte Menge an Medikamenten und 100EUR Bargeld aus einem unverschlossenen Schrank. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und Hinweisgeber sollten sich bei der Kripo Heide unter 0481 - 940 melden.

Jochen Zimmermann

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell