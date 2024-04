Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruchversuch in ein Juweliergeschäft

Rennerod (ots)

Am Mittwochabend, den 24.04.2024 zwischen 21.40 Uhr und 22.15 Uhr haben zwei unbekannte Täter versucht, durch eine Nebentür in ein Juweliergeschäft in der Hauptstraße in 56477 Rennerod einzubrechen. Vermutlich wurden die Täter gestört, da von weiteren Aufbruchversuchen abgesehen wurde. Die Polizei Westerburg bittet Zeugen, die zu der besagten Zeit verdächtige Wahrnehmungen bezüglich Personen und/oder Fahrzeugen gemacht haben sich unter der 02663/98050 zu melden.

