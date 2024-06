Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0338 --Mann mit Messer lebensgefährlich verletzt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Friedrich-Rauers-Straße Zeit: 10.06.2024, 15:10 Uhr

Am Montagnachmittag attackierte ein 44 Jahre alter Mann einen 34-Jährigen in der Bahnhofsvorstadt mit einem Messer und fügte ihm lebensgefährliche Verletzungen zu. Einsatzkräfte stellten den 44-Jährigen kurze Zeit später.

Laut Zeugenaussagen kam es gegen 15:10 Uhr in der Friedrich-Rauers-Straße zwischen den beiden Männern aus noch ungeklärter Ursache zu einem Streit. In der Folge stach der 44-Jährige auf den Jüngeren ein, anschließend flüchtete er. Bei dem lebensgefährlich verletzten 34 Jahre alten Mann leisteten die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte umgehend Erste Hilfe. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Weitere Einsatzkräfte stellten den 44-Jährigen kurze Zeit später in einer Straßenbahn. Neben ihm lagen zwei Messer, die sichergestellt wurden. Die Haftprüfung dauert aktuell an.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Weitere Presseanfragen richten Sie bitte an die Staatsanwaltschaft Bremen.

