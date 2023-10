Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drogen sichergestellt - 62-Jähriger in Haft

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Am Abend des 21.10.2023 kamen Altenburger Polizeibeamte in Pflichtendorf zum Einsatz und nahmen in der Folge einen 62-jährigen Mann vorläufig fest. Die Beamten stellten auf dem Grundstück des Mannes mehrere Cannabispflanzen fest. Zudem fanden die Einsatzkräfte weitere Drogen (Cannabis) sowie Bargeld auf. Alles wurde sichergestellt und der 62-Jährge vorläufig festgenommen. Im Ergebnis einer Haftvorführung wurde er in eine JVA überführt. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Anbau und Handel in nicht geringer Menge. (PZ)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell