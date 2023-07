Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Fahrraddiebstahl gesucht

Erfurt (ots)

Diebe stahlen gestern in der Zeit von 12:45 Uhr bis 14:05 Uhr ein hochwertiges Fahrrad in Erfurt. Das blaue Pedelec "Cube Stereo Hybrid 140 HPC SL" war mit einem massiven Kettenschloss an einem Fahrradständer am Lucas-Cranach-Platz abgestellt worden. Zudem war an dem über 5.000 Euro teuren Fahrrad eine Alarmanlage verbaut, welche auf Erschütterungen reagiert. Die Polizei sucht Zeugen, die den Diebstahl beobachtet oder den Alarm gehört haben. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0177936 beim Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/7443-0) zu melden. (DS)

