Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfallbeteiligter gesucht

Sömmerda (ots)

Bereits am 06.07.2023 kam es gegen 11:45 Uhr in Sömmerda an der Bahnunterführung Lessingstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrradfahrer zusammengestoßen waren und in der Folge stürzten. Dabei verletzte sich eine 50-jährige Unfallbeteiligte leicht an der Hand. Der männliche Fahrradfahrer blieb unverletzt, verließ aber den Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Fahrradfahrer wird gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0174306 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 03634/336-0) zu melden. (DS)

