LPI-G: Du willst Polizistin oder Polizist werden ? Komm zum Polizeitag in die Gera-Arcaden

Altenburg (ots) - Am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr bekam die Polizei einen Notruf aus aus einem Supermarkt in der Käthe-Kollwitz-Straße. Dort hatten zwei Männer Tabakwaren aus einem Regal entwendet und wollten anschließend den Kassenbereich ohne zu bezahlen verlassen. Der Ladendetektiv bemerkte den Diebstahl jedoch und sprach die beiden an. Die versuchten darauf ...

mehr