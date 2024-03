Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Großkontrolle zur Überprüfung der Durchfahrtsverbote

Lüdenscheid (ots)

Durch zahlreiche Kräfte der Polizei des Märkischen Kreises wurden heute die Durchfahrtsverbote für Fahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von über 3,5t kontrolliert. Es wurden zudem auch technische Kontrollen an den Fahrzeugen durchgeführt, ebenso wie Geschwindigkeitskontrollen und Überprüfungen der Fahrzeugführenden. Durch die Beamten wurden 187 Fahrzeuge, davon 81 über 3,5t zulässigem Gesamtgewicht, an den Kontrollstellen überprüft. Bei 37 der 81 Fahrzeuge wurde ein Verstoß gegen das Durchfahrtsverbot festgestellt, 34 davon sind KFZ mit ausländischer Zulassung. Vier der kontrollierten Fahrzeuge wurden auf Grund einer möglichen Verkehrsgefährdung stillgelegt, eines wegen technischer Mängel und die Weiterfahrt wurde unterbunden. Dies betraf auch in zwei Fällen Fahrzeugführer, bei denen ein möglicher Drogenkonsum durch Tests vor Ort festgestellt wurde, auf der Polizeiwache erfolgte die Durchführung der Blutprobenentnahme. Auch Lenkzeiten und Sozialvorschriften, sowie die Ladungssicherung, wurden sorgfältig überprüft. Zusätzlich wurden in Lüdenscheid 424 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, 48 Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot "Anlieger frei" und 40 sonstige Verstöße. Auch Lenkzeiten und Sozialvorschriften, sowie die Ladungssicherung, wurden sorgfältig überprüft. Durch die Einsatzkräfte wurde eine Vielzahl an Gesprächen mit den Verkehrsteilnehmern durchgeführt. Auch weiterhin wird es zu Kontrollen durch die Polizei kommen. (lubo)

