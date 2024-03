POL-MK: Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2024 im Kreisgebiet MK

Menden (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten unbekannte Täter ein schwarzes Mountainbike Scott Scale 970- 29 Zoll - Hardtail aus einer Garage in der Straße Am Vollmersbusch. (zap) Zeugen die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Menden unter der 02373 / 9099-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle ...

mehr