LPI-GTH: Unerlaubt nach Unfall entfernt

Ilmenau (ots) - Bisher unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht in eine Fleischerei-Filiale Am Helmholtzring in Ilmenau eingebrochen. Der oder die Unbekannten verschafften sich durch Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zur Filiale und durchsuchten in der Folge die komplette Filiale nach Wertgegenstände. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden vier Geldkassetten ...

mehr