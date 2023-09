Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kradfahrer leicht verletzt

St.-Katharinen (ots)

Am Freitagabend kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kradfahrer und einer Pkw-Fahrerin auf der Linzer Straße. Die beiden Unfallbeteiligten schilderten der Polizei unterschiedliche Wahrnehmungen. Während der 16-jährige Kradfahrer angab, er habe an einem haltenden Pkw vorbeifahren wollen, als die 55-jährige Fahrerin anfuhr und hierbei sein Krad übersah, gab die Frau an, sie habe verkehrsbedingt wegen Gegenverkehr anhalten müssen und sei dann angefahren, hierbei habe das Krad ihr Fahrzeug überholt. Durch die Kollision wurde der Kradfahrer leicht verletzt. Die Polizei Linz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell