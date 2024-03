Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Fleischereifiliale - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Bisher unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht in eine Fleischerei-Filiale Am Helmholtzring in Ilmenau eingebrochen. Der oder die Unbekannten verschafften sich durch Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zur Filiale und durchsuchten in der Folge die komplette Filiale nach Wertgegenstände. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden vier Geldkassetten mit den Tageseinnahmen des Vortages entwendet. Der oder die Täter verließen das Geschäft in unbekannte Richtung. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können (Bezugsnummer 0056639/2024). (dl)

