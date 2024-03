Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gartenlaube in Brand geraten

Gotha (ots)

Heute Morgen geriet eine Gartenlaube gegen 06.00 Uhr in einer Gartenanlage in der Enckestraße aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Die Gartenlaube aus Holz geriet in Vollbrand, das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Eine Gefahr für Personen oder umliegende Objekte bestand nicht. Es entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell