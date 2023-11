Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231112 - 2069 Frankfurt - Westend-Süd: Festnahme nach antisemitischer Beleidigung

Frankfurt (ots)

(dr) Am Samstagabend, den 11. November 2023, kam es vor einem Hotel in der Hamburger Allee zur Beleidung zum Nachteil zweier Männer jüdischen Glaubens. Die Polizei nahm drei Tatverdächtige fest.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befanden sich die Geschädigten, ein Rabbiner der Jüdischen Gemeinde Frankfurt und ein Mitglied der Jüdischen Gemeinde Dortmund, gegen 22.00 Uhr vor dem Hoteleingang, als drei Männer, die sich vermutlich zuvor in der Hotelbar aufgehalten hatten, sie beim Verlassen des Gebäudes aufgrund ihrer religiösen Zugehörigkeit beleidigten. Die beiden Männer hielten sich im Rahmen der jährlichen Ratsversammlung des Zentralrats der Juden in Deutschland in dem Hotel auf. Einer von beiden trug zum Tatzeitpunkt eine Kippa.

Die Polizei schritt daraufhin unverzüglich ein und nahm die drei teils stark alkoholisierten Tatverdächtigen im Alter von 39 (2) und 44 Jahren noch vor Ort fest. Bei ihnen handelt es sich um aus Baden-Württemberg angereiste Football-Fans, die nicht in dem besagten Hotel als Gäste abgestiegen waren.

Polizeikräfte verbrachten die festgenommenen Männer für die weiteren polizeilichen Maßnahmen ins Polizeipräsidium. Sie müssen sich nun aufgrund der Beleidigung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell