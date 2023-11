POL-F: 231110 - 2066 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Sicherstellung einer größeren Menge Heroin bei Personenkontrolle

Frankfurt (ots) - (ha) In den Abendstunden des 09.11.2023 (Donnerstag) haben Unbekannte in der Königswarterstraße ein Hakenkreuz an eine Mülltonnenbox gesprüht. Ein Anwohner bemerkte am Abend gegen 22:00 Uhr in der Königswarterstraße ein ca. 50 x 50 cm großes Hakenkreuz an der Außenwand einer Mülltonnenbox. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sprühte es eine ...

