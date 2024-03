Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(Oth) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht, welche sich am 23.02.2024, in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 18:15 Uhr ereignete. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte auf einem Parkplatz in der Klosterstraße einen ordnungsgemäß geparkten Volkswagen eines 25-jährigen Stadthägers. An dem VW entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter 05721/9822-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell