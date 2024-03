POL-NI: 25-jähriger entblößt sich vor Grundschulkindern

Nienburg (ots) - (Oth) Am 03.03.2024 ereignete sich zwischen 04:45 Uhr und 05:15 Uhr ein Verkehrsunfall in der Herminenstraße in Stadthagen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Straße "Nordring" und beabsichtigte nach recht in die Herminenstraße einzubiegen. Hierbei kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild und einem Stromkasten. Es entstand ...

