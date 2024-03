POL-NI: Fahrer von Mountainbike gesucht

Nienburg (ots) - (Oth) Im Zeitraum von Montagabend, den 04.03.2024, 21:00 Uhr bis Dienstag, 13:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Straße "Am Ahornbusch" in Nienburg. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte mit dem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Mercedes eines 58-jährigen Marklohers. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ...

