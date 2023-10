Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der B 110

Heringsdorf (LK VG) (ots)

Am heutigen Tag kam es auf der B110 zwischen Garz und der polnischen Grenze zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrzeug, bei dem zwei Menschen schwer verletzt wurden. Gegen 14.00 Uhr befuhr der 76-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Mazda die B110 aus Zirchow kommend in Richtung der polnischen Grenze, als er plötzlich, aus bisher unbekannter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Der Fahrer, welcher durch die Freiwillige Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden musste und seine 72-jährige deutsche Beifahrerin verletzten sich bei dem Zusammenprall schwer. Beide wurden durch einen Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht. An dem Fahrzeug und am Baum entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde der Streckenabschnitt für ca. 2 Stunden voll gesperrt.

Verena Splettstößer

Erste Polizeihauptkommissarin Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell